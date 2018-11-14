Гавана, 14 ноября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Куба отзовет 11 420 своих врачей из Бразилии в ответ на заявление нового президента страны Жаира Болсонару об изменении условий программы «Больше врачей», 14 ноября передает агентство Reuters.

George Hodan Врач

«Эти неприемлемые условия делают невозможным сохранение присутствия кубинских специалистов в программе», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Кубы.

По программе «Больше врачей», инициированной в 2013 году президентом Бразилии Дилмой Руссеф, в Бразилию были направлены около 20 тыс. кубинских медработников. Врачи с Кубы посетили 113 миллионов 359 тысяч пациентов, в более чем 3 тысячах 600 муниципалитетов, охвативших до 60 миллионов бразильцев. Более того, кубинские врачи работали в 700 муниципалитетах Бразилии, где ранее вообще никогда не было постоянных врачей.

Кубинские медики составляли более 80% всех врачей, участвовавших в этой программе.

После победы на выборах Болсонару заявил, что условия программы «Больше врачей» должны быть пересмотрены. В частности, бразильские власти больше не будут руководствоваться положениями Панамериканской организации здравоохранения и соглашения с Кубой.

Бразильская сторона теперь хочет самостоятельно оценивать уровень подготовки кубинских врачей, для решения об их участии в программе «Больше врачей», а также будет требовать подтверждения статуса диплома.

Кроме того, для участия в программе с кубинскими медиками будет заключаться индивидуальный контракт. Ставятся под вопрос трудовые и социальные гарантии для кубинских врачей, задействованных в программе. Ранее предполагалось, что кубинские врачи, работающие в Бразилии будут пользоваться всеми теми гарантиями, которые предоставляет работникам бразильская национальная система здравоохранения.

Кубинская сторона считает, что эти односторонние изменения нарушают те гарантии, которые предоставляло ратифицированное в 2016 году соглашение о сотрудничестве между Панамериканской организацией здравоохранения и министерством здравоохранения Бразилии, а также соглашением о сотрудничестве между Панамериканской организацией здравоохранения и министерством здравоохранения Кубы. Именно на основании этих двух соглашений и работала программа «Больше врачей».

В связи с этим Куба решила отозвать всех своих медиков, работавших по этой программе в Бразилии.

Читайте также: Союз «Трамп-Болсонару» угрожает России и Китаю