Куба отзывает тысячи врачей из Бразилии после заявлений Болсонару
Гавана, 14 ноября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Куба отзовет 11 420 своих врачей из Бразилии в ответ на заявление нового президента страны Жаира Болсонару об изменении условий программы «Больше врачей», 14 ноября передает агентство Reuters.
«Эти неприемлемые условия делают невозможным сохранение присутствия кубинских специалистов в программе», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Кубы.
По программе «Больше врачей», инициированной в 2013 году президентом Бразилии Дилмой Руссеф, в Бразилию были направлены около 20 тыс. кубинских медработников. Врачи с Кубы посетили 113 миллионов 359 тысяч пациентов, в более чем 3 тысячах 600 муниципалитетов, охвативших до 60 миллионов бразильцев. Более того, кубинские врачи работали в 700 муниципалитетах Бразилии, где ранее вообще никогда не было постоянных врачей.
Кубинские медики составляли более 80% всех врачей, участвовавших в этой программе.
После победы на выборах Болсонару заявил, что условия программы «Больше врачей» должны быть пересмотрены. В частности, бразильские власти больше не будут руководствоваться положениями Панамериканской организации здравоохранения и соглашения с Кубой.
Бразильская сторона теперь хочет самостоятельно оценивать уровень подготовки кубинских врачей, для решения об их участии в программе «Больше врачей», а также будет требовать подтверждения статуса диплома.
Кроме того, для участия в программе с кубинскими медиками будет заключаться индивидуальный контракт. Ставятся под вопрос трудовые и социальные гарантии для кубинских врачей, задействованных в программе. Ранее предполагалось, что кубинские врачи, работающие в Бразилии будут пользоваться всеми теми гарантиями, которые предоставляет работникам бразильская национальная система здравоохранения.
Кубинская сторона считает, что эти односторонние изменения нарушают те гарантии, которые предоставляло ратифицированное в 2016 году соглашение о сотрудничестве между Панамериканской организацией здравоохранения и министерством здравоохранения Бразилии, а также соглашением о сотрудничестве между Панамериканской организацией здравоохранения и министерством здравоохранения Кубы. Именно на основании этих двух соглашений и работала программа «Больше врачей».
В связи с этим Куба решила отозвать всех своих медиков, работавших по этой программе в Бразилии.
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