Анкара, 14 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Газопровод «Турецкий поток» гарантирует энергобезопасность Европы, сообщается 14 ноября в тексте заявления администрации президента Турции.

Turkstream.info Турецкий поток

Администрация главы турецкого государства готовится к церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», в которой должны принять участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония пройдет в режиме видеоконференции 19 ноября в Стамбуле.

Ранее об этом мероприятии сообщила пресс-служба Кремля. Кроме проекта «Турецкий поток», главы государств обсудят двусторонние отношения и вопросы региональной и международной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, газ по первой нитке газопровода «Турецкий поток» будет поступать в Турцию, а вторая нитка обеспечит газом потребителей южноевропейских стран. Завершение строительства первой нитки планируется в 2019 году.