Сингапур, 14 ноября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз высказал надежду на то, что Москва и Токио смогут решить территориальный вопрос на основе доверия, которое построено между лидерами двух государств. Об этом Абэ заявил журналистам в Сингапуре, где проходит саммит Россия — АСЕАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«На основе выстроенного доверия с президентом Владимиром Путиным мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — сказал Абэ.

Он также сообщил, что посетит Россию в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что Путин и Абэ пришли к соглашению об активизации двусторонних переговоров по мирному договору между двумя странами на базе Московской декларации 1956 года.

Напомним, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать территориальный вопрос. Абэ был ошеломлен таким поворотом событий, но в итоге отказался и продолжил настаивать на том, что Япония требует у России как минимум четыре южнокурильских острова.