Берлин, 14 ноября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Правительство Германии «пока не проинформировано о деталях» предварительного соглашения по Brexit, однако «приветствует любой прогресс» в данном отношении, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Естественно, правительство приветствует любой прогресс, который может привести к выходу Великобритании упорядоченным образом», — заявила журналистам пресс-секретарь канцлера Мартина Фиц.

По словам пресс-секретаря Ангелы Меркель, чиновники Евросоюза ознакомят всех членов блока с подробностями предварительного соглашения по Brexit в ближайшие часы.

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