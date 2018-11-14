Москва, 14 ноября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Профицит федерального бюджета РФ за январь — октябрь 2018 года, составивший 3,022 трлн рублей, означает, что деньги в стране есть, но пойдут они не на развитие экономики, а на погашение долгов корпораций — как государственных, так и частных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя соответствующую статистику, опубликованную на сайте Минфина РФ.

Женя Демина Борис Кагарлицкий

«Вопреки утверждениям [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева, деньги есть, но не для нас, — констатировал Кагарлицкий. — Они предназначены для того, чтобы закрывать долги и убытки крупных корпораций — как государственных, так и частных. Кроме того, эти убытки в значительной степени существуют только на бумаге. Они связаны с выводом денег из страны или из официального отчёта. В любом случае убыточность крупных российских корпораций — это один из их способов зарабатывать деньги. Им выгоднее работать плохо, нежели хорошо, так как если вы работаете плохо, то вам выделяют деньги».

Кроме того, играет свою роль и реализация идеи нынешнего главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, которая, как заметил Кагарлицкий, гласит, что чем меньше денег в экономике, тем лучше.

«Мол, если в экономике появляются деньги, то появляется и инфляция, — заметил глава ИГСО. — Если же денег нет, то и инфляции не будет. Идея очень разумная, и если мы перейдём на торговлю с помощью ракушек или какао-бобов, то проблема инфляции с бумажными деньгами исчезнет вовсе».

При этом эксперт отметил, что умозаключения Кудрина базируются на ложной теории либеральных экономистов, утверждающих, будто источником инфляции является эмиссия и расходы государства.

«Это не так. Важнейшим источником инфляции является кредитный процент, — объяснил Кагарлицкий. — Кроме того, есть инфляция издержек. Поэтому, когда вы всячески занижаете денежную эмиссию и думаете, что этим убьёте инфляцию, вы на самом деле убиваете экономику, в то время как инфляция, как ни в чём не бывало, продолжается. Кстати, рост государственных налогов, с помощью которых они (правительство РФ — прим. ИА REGNUM ) пытаются компенсировать недостаток государственных средств, изъятых ими же из экономики, тоже является фактором инфляции».

Напомним, как стало известно 14 ноября, профицит федерального бюджета за январь — октябрь 2018 года достиг 3,022 трлн рублей, или 3,6% ВВП. Доходы бюджета за 10 месяцев составили 15,804 трлн рублей, в том числе нефтегазовые доходы — 7,222 трлн рублей, а не нефтегазовые — 8,582 трлн рублей.

Что касается расходов, то они оказались на отметке 12,782 трлн рублей, при этом расходы на социальную политику составили в объёме 3 трлн 873,23 млрд рублей, а на национальную оборону — 2 трлн 127,4 млрд рублей.