Москва, 14 ноября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Власти Подмосковья не замечают лесов бывших колхозов, что приводит к уничтожению лесозащитного пояса Москвы, заявил 14 ноября общественник, адвокат Дмитрий Трунин на заседании круглого стола, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вырубка леса

«Уничтожается лесозащитный пояс Москвы, который создавался еще в 30-е годы, и это сейчас приняло чудовищный размах. Уничтожение это возможно в связи с тем, что органы власти — областные, местные — не видят «колхозных» лесов. То есть те леса, которые в свое время принадлежали колхозам, находились у них на балансе и были потеряны при приватизации сельскохозяйственных предприятий», — сказал он.

В результате, отметил Трунин, многие из лесов попадают, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство.

Участники круглого стола рассказали о конкретных примерах уничтожения лесов в Московской области — в Ивантеевском, Дмитровском, Чеховском, Рузском районах.