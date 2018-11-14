Париж, 14 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что правительство отнеслось с «большим презрением» к акции автомобилистов «желтые жилеты», выступающих против роста цен на топливо, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Марин Ле Пен считает «неуместными угрозы правительства об арестах».

«Неправомерные угрозы штрафов и тюремного заключения против всех тех, кто попытается помешать движению транспорта в стране 17 ноября», — отметила глава партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр и глава МВД Франции заявили, что полиция будет вмешиваться, чтобы предотвратить «полное столпотворение» автомобилистов в день мобилизации «желтых жилетов» 17 ноября 2018 года.