Астана, 14 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. По итогам десяти месяцев 2018 года общий грузопоток через границу между Казахстаном и Китаем составил 11,5 млн тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 14 ноября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Earthobservatory.nasa.gov Граница Китая и Казахстана. Вид из космоса

13−14 ноября в Астане состоялось заседание подкомитета по сотрудничеству между Казахстаном и Китаем в области железнодорожного транспорта. Стороны отметили, что в настоящее время созданы благоприятные условия для роста транзитных и двусторонних перевозок.

Участники заседания также отметили, что объем контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай вырос на 54%, до 235 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Финляндия отправила первый контейнерный поезд в Китай по новому транспортному маршруту через Казахстан. Планируемый объем перевозок по маршруту Хельсинки — Хэфей составит до восьми контейнерных поездов в месяц.