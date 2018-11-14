Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Петербурге с 2019 года на 300 рублей подорожает патент на работу для иностранных граждан. Такой законопроект поддержали 14 ноября на пленарном заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сейчас стоимость ежемесячного патента составляет 3 тыс. 500 рублей, но Смольный предложил поднять ее до 3 тыс. 800 рублей.

«Это позволит сделать налоговую нагрузку на иностранных граждан сопоставимой с налоговой нагрузкой на граждан России», — заявил с трибуны Мариинского дворца представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков.

Заметим, Смольный пришел к выводу о необходимости удорожания патента в связи с тем, что в 2018 году, по данным чиновников, средняя зарплата в Петербурге выросла на 10,3% по сравнению с показателями 2017 года, а поступления от НДФЛ в казну увеличились на 13,7% за восемь месяцев 2018 года.

При этом на Северо-Западе расценки на патент дешевле петербургских только в Архангельской и Псковской областях. В Москве мигранты платят 4 тыс. 500 рублей в месяц, в Московской области — 4 тыс. 300 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, число трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге в 2017 году составляло порядка 350 тыс. человек. Из них около 230 тысяч человек получили патенты, дающие право на самостоятельный поиск легальной работы в Петербурге. 93% патентов оформлено гражданами Узбекистана и Таджикистана. Данные за 2018 год пока не обнародованы.