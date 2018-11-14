Дрезден, Германия, 14 ноября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Жители Саксонии больше всего испытывают ресентимент по отношению к проживающим в Германии иностранцам. Это следует от последнего исследования Sachsen-Monitor, представленного 13 ноября в Дрездене, пишет издание Die Welt. В исследовании отчетливо виден рост неприязни к мусульманам, цыганам и евреям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Почти каждый второй саксонец (56%) считает Германию слишком заселенной иностранцами. 21% опрошенных чувствует это на своем личном окружении. В прошлом году этот показатель составил 15%.

57% (в 2017 году — 49%) респондентов имели проблемы с цыганами, 41% (в 2017 — 38%) считают, что мусульманам нужно запретить иммигрировать в Германию.

У каждого пятого жителя Саксонии есть предрассудки по отношению к евреям, 16% считают немцев более достойными, чем представителей других народов.

Как заявил директор Центра политического образования Роланд Лёффлер, «с потрясающе высоким числом ксенофобских настроений» Саксония лидирует среди земель ФРГ в рейтинге нетолерантности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце исследователи из Лейпцигского университета пришли к выводу, что ксенофобские настроения присущи трети жителей Германии.