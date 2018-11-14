Москва, 14 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Отражает ли более высокое место России, занятое ею в рейтинге Всемирного банка Doing Business, реальную ситуацию с улучшением предпринимательского и инвестиционного климата в стране? К сожалению, нет, считают в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) — крупнейшем объединении российских предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир. Деньги

«Например, в рейтинге Россия неплохо выглядит в процедурной части получения кредитов — мы на 22 месте. Процедура, действительно, может быть предельно простой, однако для рядового предпринимателя денежные средства все равно остаются сегодня практически недоступными.

Фактически кредит выступает сегодня единственной опорой реальной экономики, его используют как крупные предприятия, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры, — говорит Президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Так, потребность только российского малого бизнеса в кредитах составляет до одного трлн рублей ежегодно, однако по объему кредитования предприятий этого сегмента Россия занимает лишь 148 место в мире по данным того же Всемирного банка».

Одной из важных проблем остаются и все еще высокие процентные ставки, напоминает глава федеральной Палаты. К примеру, в 2017 году средневзвешенная ставка Сбербанка по кредитам на срок от года и выше для малых и средних предприятий составила 12,7 процента. Хотя необходимо отметить, что ставки по кредитованию малого и среднего предпринимательства, например, в том же Сбербанке с начала 2018 года снижались уже трижды и сейчас составляют чуть менее одиннадцати процентов (10,8).

Снижение — это, безусловно, положительный факт, подчеркивает Сергей Катырин, но большинство предпринимателей, участвующих в регулярных опросах, организуемых Палатой, отмечают, что адекватной ставкой по кредиту является 7 процентов годовых. При такой ставке бизнес готов инвестировать.

«Свыше половины инвестпроектов в развитых странах финансируется как раз за счет банковских займов», — продолжает тему директор Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексей Вялкин. — В наших реалиях на долю банковских кредитов в финансировании инвестиций приходится менее восьми процентов. Те есть с процедурной частью все может обстоять неплохо, что и показал рейтинг Всемирного банка, а вот с доступностью финансовых ресурсов — не очень, с чем наш бизнес и сталкивается».

Несмотря на формальное улучшение позиций России в рейтинге, по итогам 2017 года сократились прямые инвестиции в нашу страну — до 29 млрд долларов. Уменьшение вызвано общей обстановкой в развивающихся государствах и ожиданием очередных антироссийских санкций США. Не лучшим образом выглядит статистика зарубежных вложений в составе инвестиций в основной капитал: хотя в 2017 году они даже превысили докризисный период (83,5 млрд рублей против 76,4 млрд в 2013 году), но с учетом падения курса нашей валюты реально иностранные вливания снизились примерно наполовину.

Конечно, для поддержки инвестиционного климата мы реализуем серьезные инициативы, например, есть Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ, подчеркивают в ТПП России. «Это развивает региональную предпринимательскую среду, распространяет удачные управленческие решения. Все правильно. Однако и нашему, и иностранному бизнесу должно быть не только комфортно, но и целесообразно, и выгодно работать в России», убеждено предпринимательское сообщество, объединенное в ТПП РФ.