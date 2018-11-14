Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Петербуржец Илья Мохов выпустил двух крыс, приобретенных на рынке, находясь в здании Мариинского дворца, где работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Видеозапись этого действа выложена 14 ноября на YouTube.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Своей акцией молодой человек хотел обратить внимание на бездействие, по его версии, муниципальных депутатов в муниципальном округе «Черная речка». Как утверждает Мохов, «от них нет никакого толка: никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель — их никто не знает».

Активист требует распустить совет и провести перевыборы. «Крыс Черной речки распустить!» — написано на коробке, откуда с большой неохотой вылезли две крысы. Мохов надеется, что его требования поддержат городские депутаты.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, работающий в Мариинском дворце, об акции журналисты и сотрудники Заксобрания узнали из видеозаписи. Агентство ожидает комментария от аппарата городского парламента.