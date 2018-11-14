Москва, 14 ноября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Резкий обвал нефтяных котировок 13 ноября был вызван не одним негативным фактором, а скорее критичной массой многих негативных факторов. Затяжное снижение началось, когда стало понятно, что некоторые крупные покупатели иранской нефти получили исключения из санкций. Это позволит им продолжать покупать сырье еще как минимум шесть месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В свою очередь уже восьмую неделю наблюдается рост запасов нефти в хранилищах США, что говорит о снижении спроса со стороны американских НПЗ. Одновременно с этим добыча нефти в США достигла рекордных 11,6 млн баррелей в сутки, что сделало Соединенные Штаты крупнейшим в мире производителем, обогнав Россию и Саудовскую Аравию», — пояснил эксперт.

Жирную же точку во вчерашнем обвале нефти поставил отчет ОПЕК. Согласно докладу ОПЕК, добыча странами — участницами картеля выросла в октябре на 127 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 32,9 млн баррелей. Организация понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки — до 1,29 млн баррелей. По ожиданиям картеля, среднегодовой спрос на нефть в следующем году составит 100,08 млн баррелей в сутки.

«Значимой с точки зрения техники целью по Brent выступает уровень $61 за баррель, этот же уровень является основной целью. Тем не менее, учитывая резкий обвал нефтяных котировок, как минимум на рынке назрела локальная коррекция, которая может реализоваться в ближайшее время. Целью отскока может служить уровень $71,7 за баррель — 30%-ный уровень к волне падения от 30 сентября 2018 года», — считает Капустянский.

Читайте также: Нефть обновила мартовские минимумы в районе $64,60