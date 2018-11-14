Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Конституционный Суд РФ вынес решение по делу о проверке конституционности статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Поводом к рассмотрению дела стало увольнение в Волгоградской области опытного и успешного воспитателя детского сада под предлогом отсутствия у нее профильного образования.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Как напомнили в пресс-службе КС, заявитель Ирина Серегина работала воспитателем в детском саду города Камышин. Она несколько раз была успешно аттестована, получала грамоты, дипломы, благодарности от руководства и повышала квалификацию. Но летом 2017 года ее уволили со ссылкой на Закон «Об образовании в Российской Федерации». По этому закону, к педагогической деятельности допускаются граждане при наличии высшего или среднего профессионального образования.

А у Серегиной, проработавшей воспитателем почти 30 лет, было лишь незаконченное высшее образование (Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 1992 году). Попытки женщины оспорить увольнение в судах общей юрисдикции не увенчались успехом.

«Доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году закона об образовании, она продолжала работать, и никаких претензий работодатель к ней не предъявлял, хотя при приеме на работу знал о наличии у нее незаконченного высшего педагогического образования, не были приняты во внимание», — пояснили в КС историю этого дела.

Заявительница посчитала, что оспариваемая ею норма закона противоречит статьям 2, 18, 37 и 55 Конституции РФ, позволяя увольнять лиц, не имеющих соответствующего образования, без учета предыдущей педагогической работы и обстоятельств, характеризующих их личность.

Как считают в Конституционном суде, если работник, уже состоящий в трудовых отношениях с учреждением образования, успешно выполнял свои обязанности и прошел аттестацию, то отсутствие у него профильного образования не может служить причиной его увольнения.

Своим решением КС РФ признал неконституционной правоприменительную практику, позволяющую использовать часть 1 статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ» в качестве единственного повода для увольнения воспитателей дошкольных образовательных организаций, принятых на работу до вступления в силу оспариваемого закона и успешно осуществляющих профессиональную деятельность.

«Дело Ирины Серегиной подлежит пересмотру», — постановили в Конституционном суде РФ.