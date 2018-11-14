Москва, 14 ноября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Поручение президента РФ Владимира Путина премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить фискальную нагрузку на граждан России все же снимает напряженность — налоговая нагрузка действительно растет, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин после встречи с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым поручил Дмитрию Медведеву провести анализ и выяснить, соответствует ли действительности информация профсоюзов о росте «фискальной и квазифискальной нагрузки на население». Предполагается, что нагрузка могла вырасти вследствие повышения НДС, которое предприниматели «перекладывают» на потребителей, а также вследствие некоторых других мер.

Нагрузка действительно растет, причем разносторонняя, это вызывает беспокойство и скрытое раздражение у многих, говорит управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

«В России давно уже пора провести основательную налоговую реформу, но вместо этого мы видим постоянные «донастройки» существующей налоговой системы. Что касается квазифискальной нагрузки, то это широкое понятие, сюда входят рост платежей за ЖКХ, рост цен на бензин, рост НДС, рост штрафов, рост налогов на недвижимость, возникновение налога на мусор и так далее.

Причем именно в последние годы этот рост стал особенно заметным при слабом росте экономики и почти полном отсутствии роста реальных доходов».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов уточняет, что увеличение налогового бремени также связано с ростом налоговой нагрузки после перехода на кадастровую стоимость жилья при расчёте налога на имущество, роста ставок по транспортному налогу, а также увеличения поступлений от земельного налога.

«В частности, по данным ФНС, сборы налога на имущество с 2013 по 2017 год выросли в 7 раз и достигли 145 млрд руб. Это оказывает влияние в негативном ключе на благосостояние население, поскольку в 2018 году в августе и сентябре реальные располагаемые доходы граждан стали снижаться.

В ближайший год следует ожидать увеличения налоговой нагрузки в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, что приведёт к росту инфляции на 1 п. п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения».

Директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов добавляет, что нагрузка растет у всех — и у населения, и у бизнеса, которых было бы неправильно разделять. Ведь предприниматели — такие же граждане страны, а благополучие работающего «населения» в первую очередь зависит от состояния «бизнеса», то есть работодателей.

«К примеру, если говорить о налоге на добавленную стоимость, то его повышение затронет всех без исключения граждан — вырастут цены, поскольку НДС как раз и платят в конечном итоге розничные покупатели товаров и услуг. Можно возразить, что есть льготируемые категории товаров, на которые ставка НДС не изменится, скажем, хлеб.

Но не секрет, что хлеб не берется из воздуха, для его производства нужны ресурсы. Как рост цен на электроэнергию, воду (а по ним ставка налога увеличится) и тому подобное скажется на цене буханки? Ответ очевиден.

Однако есть и менее очевидные вещи. Производитель и продавец хлеба не могут повышать цены до бесконечности — это вызовет падение спроса. Соответственно, растущая себестоимость приведет к снижению прибыли. А это означает, что предпринимателю, в числе прочего, не на что повышать ту же заработную плату работникам.

Снижение реальных доходов работников приводит к дальнейшему снижению спроса на товары и услуги, люди экономят, это вновь приводит к снижению прибыли предпринимателей — и все повторяется до того момента, пока предприятие не закроется, а все его работники не окажутся на улице. Конечно, это весьма упрощенный пример, но тенденцию, думаю, он описывает вполне правильно.

Аналогично действуют и система «Платон», и всевозможные обязательные маркировки товаров, аттестация рабочих мест на предприятиях, и прочая и прочая. Одновременно с этим граждане сталкиваются с ростом тех расходов, которые не осуществлять нельзя, — например ЖКХ.

Гражданину остается лишь два пути — либо строжайшая экономия, либо попытка заработать больше. Например, сантехник в свободное от работы время может оказывать услуги гражданам и тем самым поправить свое материальное положение. Но, начав такую деятельность, наш сантехник из категории «население» моментально попадает в категорию «бизнес». Со всеми вытекающими, в том числе и налоговыми, последствиями.

Казалось бы, логичнее не повышать, а, напротив, снизить налоговую нагрузку, поощрять предпринимателей, создающих рабочие места, поощрять самозанятых граждан, не требующих, в общем, от государства ничего, кроме самой возможности работать. Но на практике мы видим обратный процесс — попытку обложить деятельность самозанятых налогом. Причем на фоне и так падающих доходов и снижения уровня жизни.

И речь не о том, что налоги платить не нужно, речь о том, что момент выбран крайне неудачно — у части граждан создается впечатление, что в тяжелое время государство не только ничем не поможет, но и, напротив, обложит дополнительным налогом. Если учесть, что таких граждан весьма много, их настроения и ожидания ни в коем случае нельзя игнорировать. И в этом смысле, конечно, надо знать, что же происходит там, в реальной жизни».

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