Вашингтон, 14 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. На волне популярности классических игровых консолей компания Unit-E анонсировала PC Classic — компактную версию персонального компьютера для запуска игр под управлением DOS (операционная система). На своём официальном сайте Unit-E сообщают, что в конце декабря начнётся краудфандинговая кампания для сбора средств на разработку девайса.

alfabetajuega.com PC Classic

Уникальная консоль помещается на ладони и позволяет запустить порядка 30 игр. Геймеры отмечают, что это количество игр гораздо меньше, чем то, в которые можно поиграть совершенно бесплатно при помощи интернет-архивов прямо в браузере.

Разработчики PC Classic сообщают, что консоль будет удобной и простой в использовании. Мини-компьютер будет включать выходы для HDMI, USB и возможность подключения по Bluetooth. Таким образом консоль можно будет подключить к любому современному монитору или телевизору и присоединить стандартные клавиатуру и мышь.

Напоминаем, что PC Classic станет одним из нескольких девайсов, позволяющим играть в классические консоли на современном оборудовании. Большой популярностью пользуется Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System — миниатюрная версия консоли Nintendo Entertainment System. Также в декабре состоится релиз Playstation Classic — современной версии самой первой консоли серии Sony Playstation.