Москва, 14 ноября, 2018, 03:13 — ИА Регнум. В сутки на питание осуждённого в российских колониях тратится 72 рубля, заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Места лишения свободы

Этих денег хватает, чтобы обеспечить нужное количество калорий. Если в 2012 году на питание было затрачено 24 млрд рублей, то в этом году — около 15 млрд.

«Был составлен четкий рацион питания — с учётом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку», — сказал Максименко.

Отметим, что вопрос о питании в колониях обсуждается на фоне скандала с заключенным Вячеславом Цеповязом— членом «банды Цапков», который, судя по фотографиям в интернете, питался в тюрьме красной икрой и шашлыками.