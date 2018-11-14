Замглавы ФСИН сказал, во сколько обходится суточный паёк осуждённого
Москва, 14 ноября, 2018, 03:13 — ИА Регнум. В сутки на питание осуждённого в российских колониях тратится 72 рубля, заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Иван Шилов ИА REGNUM
Места лишения свободы
Этих денег хватает, чтобы обеспечить нужное количество калорий. Если в 2012 году на питание было затрачено 24 млрд рублей, то в этом году — около 15 млрд.
«Был составлен четкий рацион питания — с учётом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку», — сказал Максименко.
Отметим, что вопрос о питании в колониях обсуждается на фоне скандала с заключенным Вячеславом Цеповязом— членом «банды Цапков», который, судя по фотографиям в интернете, питался в тюрьме красной икрой и шашлыками.