Кишинёв, 14 ноября, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Правящая Демократическая партия Молдавии предложила провести референдум о сокращении числа депутатов парламента страны со 101 до 61. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом завил на брифинге лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Serhiodudnic Парламент Молдавии

По его словам, референдум может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года. «Мы считаем, что оптимизированный парламент станет более эффективным, депутаты будут более ответственными, обществу будет легче наблюдать за их работой», — сказал Плахотнюк.

Он также пообещал найти способ, посредством которого граждане смогут отзывать мандаты в случае разочарования в избранном от из округа кандидате. «Провести референдум одновременно с проведением парламентских выборов 24 февраля 2019 года — подходящее время, чтобы тратить лишние деньги», — заключил лидер ДПМ.