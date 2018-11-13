Москва, 14 ноября, 2018, 00:45 — ИА Регнум. В Польше фактически сложилась двухпартийная система, и основным предметом дискуссии между двумя партиями (правоконсервативной «Право и справедливость» и бывшей правящей умеренной «Гражданской платформой») выступает торг за более выгодное положение страны в Европейском Союзе. При этом обвинения в намерении «Права и справедливости» выйти из Евросоюза подогревают их политические оппоненты. Об этом 13 ноября заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Флаг ЕС

«Разговоры о выходе Польши из Евросоюза, развернувшиеся в ходе предвыборной гонки в этой стране, подогреваются в первую очередь оппозицией и руководством Евросоюза», — заявил Солонников.

В Польше идёт активная избирательная кампания, напомнил он, и именно в этом ключе стоит рассматривать все заявления о потенциальном выходе Польши из Евросоюза — эти заявления делают оппоненты правящей партии, и делают это для того, чтобы запугать польского избирателя неприятной перспективой, аналогичной той, что сложилась в Великобритании.

«Их задача (оппозиции и Туска) сейчас в предвыборный период показать: смотрите, поляки, бойтесь, поляки, сейчас если у валсти останется «Право и справедливость», они будут вас выводить из Евросоюза», — считает эксперт.

Тем не менее в действительности о выходе из Евросоюза в Варшаве вопрос не ставят в принципе, полагает Солонников.

«Это невыгодно Польше, без сомнения. Даже если прекратится помощь Евросоюза, а она прекратится, рынок Евросоюза для польских товаров останется. И низкий курс злотого будет играть на то, чтобы польская экономика работала внутри всего Евросоюза. Выходить невыгодно, это просто бессмысленно делать», — указал Солонников.

«Сейчас идёт торговля. Идёт торговля за избирателя: давайте напугаем польского избирателя попыткой выхода из ЕС, и тогда он проголосует за Туска и «Гражданскую платформу». В этом отношении сложилась в Польше двухпартийная система, и составляющие её партии торгуются за наиболее выгодное для себя положение внутри Европейского Союза: или полная интеграция и переход на евро, о чём говорит Туск, либо сохранение нынешнего статус-кво, когда есть своя валюта и своя группа влияния (Вышеградская группа)», — заключил эксперт.

21 октября в Польше прошли местные выборы, которые рассматривались как репетиция парламентских выборов, которые назначены на 2019 год. Ход выборов ознаменовался ожесточенной борьбой между правящей (а ранее оппозиционной) правоконсервативная партия «Право и справедливость», которая в целом одержала победу, и «Гражданской платформой», выступающей за более тесные связи с Евросоюзом.