Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на обледенелой дороге водитель автобуса №55 врезался в пять припаркованных автомобилей. Дорожная авария произошла сегодня, 13 ноября, около 16:00 в микрорайоне Александровка. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

zdenet Лед на дороге

По предварительным данным, водитель общественного пассажирского транспорта не справился с управлением и въехал в припаркованные машины. Авария произошла напротив остановки «Александровский рынок».

Информации о пострадавших нет.

Напомним, из-за снегопада, обрушившегося 12 ноября на Ростовскую область, на территории региона произошло несколько десятков ДТП. Одно из них случилось на трассе неподалёку от села Самарское. Здесь в многокилометровой пробке взорвался грузовик «Газель».

На трассах Донского региона решено развернуть 200 мобильных пунктов обогрева, где водители смогут переждать транспортный коллапс.