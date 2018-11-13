Москва, 13 ноября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Жители Украины продолжат наращивать долги за коммунальные услуги, а конфликты будут перерастать в бунты и «насильнические действия», заявил 13 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По его мнению, недовольство жителей украинских городов, где до сих пор не дали отопление, «является естественным». Если долги за уплату коммунальных услуг в 2014 году были на уровне 12 млрд гривен, то сегодня они уже составляют 38.

«Что будет? Будут бунты, по всей видимости, недовольства, насильнические действия. И будет расти долг за неуплату по жилищно-коммунальным услугам», — полагает политик.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога (Днепропетровская область) взяли штурмом здание «Криворожгаза» из-за отсутствия отопления в их домах. По-прежнему без тепла потребители Херсона, Смелы (Черкасская область), Коцюбинского (поселок в Киевской области) и Шепетовки (Хмельницкая область).