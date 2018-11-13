Лондон, 13 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть североморской смеси Brent упали ниже отметки в $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 13 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены. Снижение

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года снизились на 3,48% — до $67,68 за баррель. Последний раз на этом уровне нефть Brent торговалась 9 апреля 2018 года.

Стоит отметить, что техасская легкая нефть WTI также подешевела — на 3,9% — до $57,59 за баррель.