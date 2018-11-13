Ташкент, 13 ноября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Представители бизнеса из 12 стран прибыли для участия в стартовавшей 13 ноября в Ташкенте Неделе Глобального предпринимательства, в рамках события по всей стране пройдет около 100 мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM. С приветственным словом по поручению президента Узбекистана на церемонии открытия выступил советник главы государств по вопросам науки, образования и здравоохранения Абдужаббор Абдувахитов.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

«Сегодня предприниматель — это ценностный ориентир, который мы хотим поддерживать, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, создать в стране такую обстановку, где все выигрывают», отметил, в частности, Абдувахитов в своем выступлении.

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов указал, что за последние два года были приняты 100 нормативных актов, направленных на поддержку предпринимательства и улучшение условий для ведения бизнеса. «Только за этот год в Узбекистане появились 4 тысячи новых субъектов предпринимательства, такого темпа не было за все годы независимости страны», подчеркнул Икрамов.

В свою очередь, министр внешней торговли страны Джамшид Ходжаев отметил, что в нынешнем году в экспорте Узбекистана в другие страны появились более 1 тысячи новых субъектов предпринимательства, создано более 90 новых экспортных товаров, расширилась география экспорта.

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев сообщил, что «на рынок труда ежегодно поступают 700 тысяч молодых людей»: «Мы не можем генерировать столько рабочих мест. Единственный выход — это бизнес, который будет развиваться и создавать рабочие места».

В целом в Неделе принимают участие около десяти тысяч человек, из которых 200 человек приехали из других стран, на мероприятии выступят 25 зарубежных экспертов.

Глобальная Неделя предпринимательства (GEW) ставит целью оказать содействие предпринимателям в запуске стартапов, вдохновить молодежь на продвижение и внедрение бизнес-идей в реальность, объединить мировые практики предпринимательства, консолидировать все рекомендации и предложения по улучшению бизнес-среды.

По всему миру в Неделе предпринимательства принимают участие 120 стран, в ее рамках проходит около 3 тысяч мероприятий. В Узбекистане данное событие проходит во второй раз.