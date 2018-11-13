Москва, 13 ноября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. США надеялись, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих объявил о планах в воскресенье сократить выпуск нефти с декабря и предложил, чтобы другие члены ОПЕК и их союзники, не входящие в ОПЕК, возглавляемые Россией, могли последовать этому примеру, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В декабре королевство сократило бы поставку нефти на 0,5 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) из-за более низкого сезонного спроса. Согласно отчетам, сокращение сократило глобальную поставку нефти примерно на 0,5%. Аль-Фалих также предположил, что, возможно, потребуется, чтобы члены ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, сократили предложение на 1 миллион баррелей в сутки с октября. В октябре цены на нефть достигли почти четырехлетних максимумов, так как рынок был связан с потенциальным дефицитом перед восстановлением санкций против Ирана, третьего по величине производителя ОПЕК 4 ноября», — пояснил эксперт.

Санкции, однако, вряд ли сократят столько нефти, сколько ожидалось, поскольку Вашингтон предоставил исключения крупнейшим покупателям Ирана, что позволит им продолжать покупать ограниченное количество сырой нефти в течение как минимум еще шести месяцев. Усилия Трампа влиять на добычу нефти угрожают дальнейшему напряжению отношений между двумя историческими союзниками, даже когда его администрация продолжает описывать саудовцев как важнейшего партнера в общей попытке противостоять иранскому влиянию на Ближнем Востоке.

«В результате действий США крупные участники рынка обеспокоены полностью непредсказуемой ситуацией нефтяного рынка. В таких случаях лучшим решением будет не участвовать в инвестициях относительно фьючерсов на нефть. На фоне этих событий цены на нефть продолжают снижаться. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут достигнуть ценового уровня в $67,56 за баррель для марки Brent, и $57,88 для сланцевой нефти WTI», — полагает Гасанов.

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