Москва, 13 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей с иронией комментируют результаты рейтинга лучших городов мира, в котором Москва заняла шестое место. Напомним, о списке, который составила международная консалтинговая компания Resonance, сообщили на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Gennady Grachev Москва. Замена плитки на Рождественском бульваре

Светлана Маркелова: «Для кого-то, видимо, и вошла, только не для коренного жителя».

Любовь Сахарчук: «Только и нахваливают себя».

Александр Перов: «В развитом государстве не должно быть большого различия между столицей и регионами, максимум до 40% по доходам».

Марина Пещерикова: «Жить в вонищи и постоянной смене плитки сложно, но интересно».

Анна Мельник: «Ага… Доступность жилья — ну просто именины сердца! Может, это другая Москва, а не та, где мы живём?!»

Елена Мещанинова: «Это шутка такая?»

Peter Kruchkov: «Только москвичи не знают, о каких лучших условиях всё время говорят:-)».

Елена Лындина: «Наверное, это в параллельной реальности. Или есть какой-то другой город под названием Москва».

Алексей Ежков: «Дышать с каждым годом все хуже и хуже в прямом смысле».

Андрей Нархов: «МММ в 90-е тоже какую-то там премию получил и крутил её по телевизору в рекламе. Концовку этой пирамиды хорошо все знают».

Зоя Бабкина: «Интересненько. Одно уточнение. Условия проживания для кого? Туристов, которые приезжают на недельку? Или жителей, на которых давно плюют с высокой колокольни?»

Владимир Лосев: «Лучший сероводород в воздухе, лучшее пальмовое масло в продуктах».

Татьяна Тен: «Очередная ложь для народа. Надо себя перед народом показать, что они не воруют, не нарушают закон и права граждан. Город превращают в гетто».

Как сообщало ИА REGNUM, составителями рейтинга было выбрано 100 городов мира, где, в частности, оценивался уровень туризма, экономики и культурной жизни мегаполисов.

Первую строчку в рейтинге городов мира с лучшими условиями для жизни занял Лондон, вторую — Париж, третью — Нью-Йорк. В пятерку также вошли Токио и Барселона. Москва оказалась на шестом месте, опередив такие города, как Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.