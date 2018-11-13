Киев, 13 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 года пассажиропоток с Украины в Россию уменьшился на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили 13 ноября во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

Наиболее популярным направлением для жителей Украины стала Польша. Её в первом полугодии посетили 4,81 млн граждан страны или на 10% больше, чем в первой половине 2017 года.

Россия находится на втором месте — 1,85 млн человек, что почти на треть меньше, чем в 2017 году.

В Венгрию в первом полугодии съездили 1,54 млн украинских граждан.

Напомним, Польша также становится всё менее привлекательной для мигрантов с Украины. Если Германия позволит им работать на своей территории, из Польши могут уехать до 59% украинских гастарбайтеров.

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