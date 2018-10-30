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Эксперт: до 59% украинских мигрантов могут покинуть Польшу

Общество

…и уехать в Германию

Варшава, 30 октября 2018, 00:04 — REGNUM  Из Польши на запад ЕС могут уехать до 59% граждан Украины, если страны ЕС откроют свои границы для иностранных рабочих по данным агентства Work Service, сообщает 29 октября «Укринформ».

По данным газеты Rzeczpospolita, с 2019 года Германия может открыть свои границы для наемных рабочих из других стран. Поскольку условия труда в ФРГ гораздо выше, чем в Польше, то украинские трудовые мигранты могут начать массовый выезд в Германию на заработки, оставив Польшу без рабочей силы.

По словам директора агентства по трудоустройству Work Service Кшигтофа Инглота, польская экономика может лишиться более 300 тыс. рабочих, что приведет к падению производства потребительских товаров на 10%.

Напомним, сегодня Польша является одним из наиболее популярных мест для украинских трудовых мигрантов.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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