Москва, 13 ноября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. На общем негативном фоне рубль выглядел 12 ноября очень убедительно. В то время как основные валюты и валюты стран с развивающейся экономикой стремительно падали против американского доллара, российский рубль даже укрепился на 0,3% к доллару и на 1% к евро. Поддерживали рубль растущая нефть, которая после заявления Саудовской Аравии о необходимости сокращения добычи в 2019 году на 1 млн баррелей росла почти на 2%, и решение американской администрации отложить санкции против «Русала», что позитивно повлияло на весь российский фондовый рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Однако 12 ноября к вечеру настроения на мировых рынках серьезно ухудшились. Снова обострились торговые взаимоотношения США и Китая, а эксперты заявили, что продажи новых айфонов идут очень плохо. По итогам торгов американские индексы потеряли более двух процентов. Нефть опустилась даже ниже $69. Индекс доллара показал очередной годовой максимум. Риски существенно выросли», — отметил эксперт.

На мировом рынке наблюдается дефицит долларов, который отражает резкий рост долларовых ставок в Лондоне, LIBOR трехмесячный поднялся до 2,62%. В таких условиях российский рубль не устоит. Котировки доллара наверняка поднимутся выше 68 рублей. Целевые уровни для снижения рубля к доллару 69−70.

«Ускорить или замедлить падение рубля может Центральный банк РФ, который до конца 2018 года должен внести ясность — будет ли он с января покупать валюту для Минфина или не будет. Решение возобновить выполнение бюджетного правила в текущих условиях для рубля станет катастрофическим, доллар легко может подняться до 75 рублей», — полагает Богданов.

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