Москва, 13 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В России с конца октября 2018 года начала расти безработица. Так, за неделю (31 октября по 7 ноября) количество безработных граждан выросло на 0,5% и составило 635 тыс. 730 человек. Неделей ранее (24−31 октября) число безработных увеличилось на 0,4%.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Рост численности безработных граждан за неделю отмечен в 59 регионах. Снижение числа безработных произошло в 24 субъектах РФ. Не изменилась численность безработных в Сахалинской и Смоленской областях.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России по данным на 7 ноября 2018 года составил 0,8%. При этом в органах службы занятости насчитывается 1,64 млн свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, до середины октября 2018 года в регионах России отмечалось снижения числа безработных. Самый низкий уровень безработицы отмечен в Москве (1,2%), самый высокий — в Ингушетии (26,5%).

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