Москва, 13 ноября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В том случае, если российская экономика продолжит расти темпами 1,5−2% в год, а мировая будет увеличиваться по 3,5% ежегодно, Россия будет все больше отставать от мировых лидеров, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Снобу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайс

"И не только от Европы или Штатов: через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции», — сообщил Чубайс.

Он подчеркнул, что данное отставание будет особенно заметно по уровню жизни населения страны, а также по «человеческому капиталу, культуре, образованию и здравоохранению».

По мнению главы «Роснано», решить задачу ускоренного экономического роста в России может создание инновационной экономики: развитие венчурных фондов и инвестиции негосударственных пенсионных фондов, аккумулирующих на сегодня около 3,5 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Анатолий Чубайс заявил, что пенсионные накопления граждан России постепенно начнут решать инвестиционные задачи, поскольку это происходит «во всём мире».

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