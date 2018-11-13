Мехико, 13 ноября, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет Cessna 206 упал в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает газета «Миленио».

Arpingstone Самолёт Cessna 206

Сообщается, что самолет упал на дорогу и при падении сбил мотоцикл, убив водителя и пассажира транспортного средства. Люди, которые находились на борту самолета, скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет расследование этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на юге американского штата Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет. Сообщается, что пилот воздушного судна сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем. Потом самолет разбился недалеко от аэропорта Рамона. В результате крушения пострадавших не было.