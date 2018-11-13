Москва, 13 ноября, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Выставка «Бергман. Метаморфозы» в честь 100-летия со дня рождения шведского режиссера Ингмара Бергмана откроется 13 ноября в Государственной галерее на Солянке в столице, сообщает телеканал «Культура».

Joost Evers / Anefo Ингмар Бергман

Сообщается, что на выставке будут представлены видеоработы, фотографии, инсталляции и объекты, которые рассматривают эстетику и киноязык фильмов Бергмана.

Также планируется обширная программа, в которой специалисты расскажут о творчестве знаменитого режиссера и его влиянии на кинематограф и культуру. Выставка продлится до 27 января 2019 года.

Напомним, Ингмар Бергман — выдающийся шведский режиссер театра и кино, сценарист, писатель. Обладатель множества значимых наград в области кинематографа. Среди его наград — призы Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Поставил более шестидесяти художественных и документальных фильмов. В этом году отмечается 100-летний юбилей режиссера.