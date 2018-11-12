Москва, 13 ноября, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский прокомментировал отсутствие Егора Летова в шорт-листе кандидатов на присвоение имени аэропорту города Омска.

Gr-oborona.ru Егор Летов и группа «Гражданская оборона»

Мединский заявил журналистам, что называть аэропорты именем ныне живущих он считает дурным тоном. После замечания журналистов о том, что Егор Летов умер еще в 2008 году, Мединский поправился и сказал, что решение в любом случае должно остаться за жителями города.

Позднее пресс-секретарь министра культуры Юрий Бондаренко отметил, что Мединский имел в виду Шнурова, когда допустил высказывание о ныне живущих рок-звездах, а цитата была вырвана из контекста.

«И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что имя рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист для названия омского аэропорта, несмотря на лидерство в интернет-голосовании. Это решение Общественной палаты вызвало резкую критику в соцсетях.