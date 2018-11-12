Вашингтон, 13 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Власти США после проведения выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках пообещали Российской Федерации новые санкции. Соответствующее заявление выпустил 12 ноября государственный департамент США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Выборы в Донбассе в США считают «фиктивными» и заявляют, что они прошли якобы на «контролируемой Россией» территории.

«Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных «выборов», прошедших 11 ноября, на контролируемой Россией Восточной Украине», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон считает, что данные выборы якобы противоречат Минским соглашениям и в связи с этим США продолжат вводить санкции против России, пока она «не выполнит пункты этих соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз указывали, что они в принципе не могут выполнить Минские соглашения, так как не являются их подписантом и не являются стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз указывала на всю абсурдность ситуации, когда Запад вводит антироссийские санкции на основании того, что российская сторона якобы не выполняет Минские соглашения, которые подписывали Киев и народные республики Донбасса.

Что касается выборов, прошедших в ДНР и ЛНР 11 ноября, то в Москве отнеслись к ним с пониманием, так как люди в Донбассе должны самоорганизовываться в виду того, что Киев их фактически бросил и объявил врагами.