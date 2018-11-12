Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Фондовый рынок США заканчивает торги в минусе из-за падения акций гигантов Goldman Sachs и Apple, 12 ноября передает агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 550,38 пункта (2,12%), до 25 438,92 пункта, индекс S&P 500 упал на 48,95 пункта (1,76%), до 2732,06 пункта, индекс Nasdaq упал на 187,49 пункта (2,53%), до 7219,42 пункта.

Акции Apple упали на 4,7% из-за проблем компании с поставщиками. Потери финансовой корпорации Goldman Sachs, акции которой снизились на 7,2%, связаны с требованием правительства Малайзии о возмещении миллиардов долларов по сделке с проблемным фондом 1MDB.

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