Красногорск, 12 ноября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Порядка 800 кандидатов в члены молодёжных парламентов муниципальных образований Подмосковья могут принять участие в выборах 29 ноября. Об этом заявил председатель Московского областного молодёжного парламента Андрей Урусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Урусов отметил, что приём заявок от кандидатов начался 1 ноября, и в настоящее время во всех муниципальных образованиях Подмосковья есть зарегистрированные представители.

«Эти выборы способствуют популяризации молодёжного парламентаризма на территории региона, мы ожидаем увидеть много новых молодых людей, которым небезразлична судьба Подмосковья и России. Молодые парламентарии — это кадровый резерв Подмосковья», — заявила член комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Линара Самединова.

Единый день голосования на выборах в муниципальные молодёжные парламенты впервые состоится в Подмосковье 29 ноября 2018 года. Ранее выборы прошли в Свердловской и Новосибирской областях. В настоящий момент молодёжные парламенты есть в 82 субъектах РФ.

Выборы будут проходить в формате тайного голосования. Проголосовать смогут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированные по месту жительства в муниципалитете Московской области, где проводятся выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ готова предоставить площадку для постоянно действующего совещательного органа Международного Конгресса молодёжных парламентов.

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