Москва, 12 ноября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Все, что связано с «теневыми финансовыми услугами», по-прежнему остается в области неизведанного, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидером по «обналу» стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

«В этом докладе на самом деле очень немного содержательной информации. дело в том, что там названы настолько широкие отрасли, что под эти определения подходит любое предприятие, которое касается торговли.

Поэтому мне кажется, что нужно признать что все, что связано с обналичкой, пока остается в основном terra incognita, а та информация, которая была опубликована, носит слишком общий характер, чтобы на ее основании делать какие-то выводы».

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