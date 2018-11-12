Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. На Невском проспекте неизвестный мужчина в халате, солнцезащитных очках и домашних тапках сидел на унитазе с газетой в руке. Таким образом он решил устроить необычный розыгрыш окружающих. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео пранка. Причём многие из жителей Петербурга оказались весьма недовольны такой затеей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

https://twitter.com/romameyher/status/1061745320013361152

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

Участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» возмутило, что пранкера не арестовала полиция за нарушение ПДД. Однако вскоре в комментариях появилось видео от самого участника акции, которым оказался некий Денис Т. В ролике видно, что молодой человек общается с правоохранителями.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

«Мы снимали пранк. Знали, что заберут. Скоро видос будет», — объяснил Денис.

Ранее казанский блогер Нариман Хушуллин также устроил необычный розыгрыш. С помощью друзей он инсценировал похищение человека, чтобы заснять на камеру реакцию прохожих. В итоге полицейские задержали молодых людей.