Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Досрочное голосование на муниципальных выборах в Петербурге грозит повторением «негативного опыта» предыдущих выборных кампаний в этом городе. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ депутату Заксобрания Борису Вишневскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Вишневский обратил внимание Памфиловой, что в Петербурге некоторые его коллеги по парламенту намереваются вернуть досрочное голосование перед муниципальными и губернаторскими выборами 2019 года.

На данный момент петербургский закон не разрешает голосовать досрочно. Памфилова подчеркнула, что выбор остается за региональным законодателем, то есть за депутатами ЗакСа, где большинство составляет «Единая Россия». Но она считает, что отсутствие «досрочки» будет способствовать «минимизации опасений повторения негативного опыта, отмечавшегося ранее».

Напомним, в прошлую муниципальную кампанию 2014 года Петербург прославился на всю страну «грязными» выборами: люди спортивного телосложения перекрывали вход в избирательные комиссии, которые, к тому же, постоянно меняли адрес местонахождения, что помешало независимым кандидатам даже зарегистрироваться, чтобы попасть в бюллетени. На досрочное голосование пенсионеров свозили автобусами, которых, впрочем, тогдашний глава Горизбиркома Алексей Пучнин в упор не заметил, даже находясь на месте событий.

«ЦИК разделяет вашу позицию по данному вопросу. Ваше обращение направлено председателю Законодательного собрания В.С. Макарову с просьбой рассмотреть содержащиеся в нем аргументы <…> и принять взвешенное решение, отвечающее интересам избирателей Санкт-Петербурга, организаторов и участников выборов», — пишет Элла Памфилова «яблочнику» Борису Вишневскому.