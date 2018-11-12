Париж, 12 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров объединиться, отказавшись от насилия и господства, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«11 ноября 1918 года в 11 часов утра, 100 лет назад, в Париже и по всей Франции звучали колокола всех церквей. Перемирие: это был конец четырех долгих и страшных лет смертельной битвы, но перемирие не было миром», — начал свое выступление Эммануэль Макрон перед главами государств и правительств, которые собрались в Париже для празднования столетия окончания Первой мировой войны.

Выступление президента состоялось в 11:50 по местному времени в Париже под Триумфальной аркой, перед Могилой Неизвестного Солдата.

Президент также напомнил о страданиях французов и их союзников во время Первой мировой войны: «10 миллионов погибших, 6 миллионов раненых, 3 миллиона вдов, 6 миллионов сирот, миллионы жертв среди гражданского населения, один миллиард снарядов, выпущенных только на территории Франции».

В своем выступлении Макрон также предупредил мировых лидеров о хрупкости мира: «Мы все здесь политические лидеры, 11 ноября 2018 года мы должны вновь подтвердить нашу приверженность миру. Вместо того чтобы противостоять страхам, мы можем вместе предотвратить угрозы, такие как глобальное потепление, нищета, болезни, неравенство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Париже на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны собрались мировые лидеры.