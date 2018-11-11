Москва, 12 ноября, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Американцы страшатся самостоятельной Европы, заявил 11 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

European Space Agency Европа. Cнимок из космоса

Он отметил, что создание Европой собственной армии, о чем говорили президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп, означает выход из НАТО.

«Ничего более страшного для американцев, чем создание самостоятельной Европы, быть не может. Тем более, что эта Европа сразу же начнет снюхиваться с Россией. Для Трампа — это ужас Республиканской партии. Есть дежурные ужасы — исламский терроризм, а есть настоящие ужасы», — сказал Кургинян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже прошли торжества по случаю 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, собравшие мировых лидеров.

6 ноября 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «европейскую армию», независимую от США и НАТО.