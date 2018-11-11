Исламабад, 11 ноября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. 10 ноября адвокат Асии Биби, Саиф Уль-Малук сообщил о том, что его подзащитная подала прошение о предоставлении убежища в Нидерландах.

HazteOir.org Асия Биби

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, адвокат поделился с американским телеканалом CNN текстом ее прошения, где также содержатся имена ее мужа и дочерей.

Христианка Асия Биби была отпущена из тюрьмы 31 октября, когда Верховный Суд Пакистана снял с нее обвинение в богохульстве. Согласно материалам дела, она, будучи христианкой, использовала сосуд для воды, предназначавшийся только для мусульман. За это ей грозила смертная казнь. Освобождение Асии Биби привело к массовым протестам в крупнейших городах Пакистана, во время которых звучали призывы к расправе над Верховным Судом. Христианку укрыли в охраняемом месте из-за угрозы ее жизни.

Официальный представитель МИД Нидерландов заявил, что правительство внимательно следит за развитием дела Асии Биби.