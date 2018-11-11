Нью-Дели, 11 ноября, 2018, 17:45 — ИА Регнум. «Партия БДП хочет избавится от мусульман, вы хотите истребить нас по всей Индии», — заявил президент партии Всеиндийский совет объединенных мусульман АсадуддинОвайси.

Jorge Royan Мечеть. Дели

«У мусульманского меньшинства есть права согласно конституции страны», — также добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобным образом политик обратился к лидеру партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Амиту Шаху.

Сообщается, что данное заявление последовало после высказывания президента БДП о необходимости «избавить Хайдарабад от Всеиндийского совета объединенных мусульман».

Стоит отметить, что 7 декабря пройдут выборы в ассамблею штата Телингана.