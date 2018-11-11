Москва, 11 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Российская корпорация «Роскосмос» рассчитывает провести с космодрома «Байконур» в течение ближайших 40 лет 240 запусков ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сегодня, 11 ноября, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Запуск ракеты с площадки №1 «Гагаринский старт». Байконур

Речь идёт о космическом ракетном комплексе «Байтерек» — совместном проекте России и Казахстана, который был запущен в 2004 году. Сперва планировалось модернизировать стартовый стол от ракеты «Зенит» под ракету «Ангара», но стоимость модернизации оказалось слишком высокой и тогда было решено пересмотреть идею.

Второй раз к проекту вернулись в 2013 году. Тогда планировалось создать совместно с Украиной и Казахстаном оператора по запуску ракет-носителей «Зенит» с космодрома «Байконур». Однако после государственного переворота на Украине в начале 2014 года и разрыва кооперационных связей, проект был заморожен.

Третий раз к проекту вернулись в 2016 году, когда Россия и Казахстан стали обсуждать совместные пуски ракеты среднего класса «Феникс», которая затем получила название «Союз-5» в России и «Сункар» (Сокол) в Казахстане.

Уже после того, как Рогозин возглавил «Роскосмос», он заявил, что ракета-носитель «Союз-5» не будет создаваться в ранее предложенном виде, поскольку она во многом повторяет уже существующую ракету-носитель «Зенит».

https://twitter.com/Rogozin/status/1061549418724425728