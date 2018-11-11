Москва, 11 ноября, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации запустило портал «Памяти героев Великой войны 1914−1918 годов». Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

Русская армия

Интернет-портал «Памяти героев Великой войны 1914−1918 годов» — это уникальная база данных архивных исторических материалов о Первой мировой войне. На портале опубликованы карты и описания основных боевых действий и сражений Русской армии в Первой мировой войне.

Также портал содержит данные о потерях и награждениях солдат и офицеров. В настоящее время для поиска доступны 5 566 878 записей из картотеки бюро по учету потерь на фронтах войны 1914−1918 годов, 4 641 642 записи, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров Первой мировой войны.

Кроме того, на портале содержится информация о 286 441 записей о награждениях.

В Минобороны подчеркнули, что база будет пополняться.

На этом портале можно найти информацию как о конкретном человеке, так и детально изучить состав и боевые действия воинских частей. Можно сформировать списки всех солдат или офицеров в определенном звании из определнных населенных пунктов.