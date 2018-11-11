Вена, 11 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Прокуратура Австрии по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), который подозревается в передаче секретной информации Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет центральная австрийская газета Kronen Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион Кремля

Утверждается, что расследование этого шпионского дела длится уже почти год. Сотрудник австрийской контрразведки подозревается в разглашении государственной тайны. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буквально два дня назад, 9 ноября, министр обороны Австрии объявил, что контрразведка раскрыла другого «русского шпиона» — 70-летнего полковника вооруженных сил Австрии в отставке. Якобы он в 90-е годы XX века передавал России какие-то секретные сведения об австрийских артиллерийских системах и самолетах. Против него начато расследование.