Иерусалим, 11 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не планирует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Париже, где сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, а также пленарное заседание Форума мира. Об этом Нетаньяху заявил журналистам сегодня, 11 ноября, перед вылетом в Париж

Андрей Грук ИА Красная Весна Париж

По словам Нетаньяху он уважает просьбу принимающей французской стороны не проводить «сторонних встреч» в рамках отмечаемого сегодня 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

«Я уважаю просьбу хозяев, а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить «сторонние встречи», как они это называют», — сказал глава израильского правительства.

Также Нетаньяху отметил, что он увидится в Париже с десятками мировых лидеров и у него будет отдельная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат предстоящих памятных мероприятий в Париже не предполагает отдельных двусторонних встреч, но российский лидер Владимир Путин пообщается «на ногах» с другими главами государств, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны начнутся ровно в 11:00 по парижскому времени — в минуты, когда в 1918 году прозвучал сигнал о перемирии на Западном фронте. Мемориальная церемония пройдёт у Трумфальной арки Парижа. В них примут участие лидеры стран, которые участвовали в Первой мировой войне, а также руководители международных организаций.

Под сводами Триумфальной арки состоится зажжение Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Макрон обратится к участникам торжеств на площади Шарля де Голля. Затем президент Франции даст официальный завтрак в Елисейском дворце в честь зарубежных гостей.

Во второй половине дня в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт начнет работу Парижский форум мира. В нем примут участие и главы государств, а также генеральный секретарь ООН.