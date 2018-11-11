Вашингтон, 11 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Посольством России в США направлен запрос в госдеп об обстоятельствах задержании российского журналиста Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона, сообщает 11 ноября официальный Twitter российской дипмиссии.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении посольства России в США.

Также российские дипломаты порекомендовали российским гражданам в подобных случаях сразу же требовать предоставить им связь с посольством России.

Отметим, как ранее сообщалось, российский журналист Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона после того как он зарегистрировался на рейс. Журналиста отвели в специальную комнату, где его допрашивали 19 сотрудников ФБР.