Вашингтон, 11 ноября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Психологи из Пенсильванского университета в США считают, что длительное времяпрепровождение в социальных сетях в итоге повышает чувство одиночества и способствует развитию депрессии. Соответствующая статья вышла в журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

Виктор Борисов-Мусатов. Одиночество (фрагмент). 1905

Свое исследование психологи Пенсильванского университета проводили при участии 143 студентов. Все они активно использовали различные социальные сети, в частности Facebook, Instagram и Snapchat.

С помощью специально подготовленных опросов психологи выяснили настроение и самочувствие участников исследования, а затем замерили среднее время активности студентов в социальных сетях. Замеры статистики проводились с помощью смартфонов IPhone.

Затем студенты были разделены на две группы. Первой группе разрешили пользоваться социальными сетями в том же объеме, в котором они это делают всегда, а второй группе выделили всего 10 минут в день на использование социальных сетей. Длился эксперимент три недели.

По истечению трех недель снова были проведены опросы по настроению и самочувствию и оказалось, что от времени проведенного в социальных сетях, напрямую зависят депрессия и чувство одиночества. Те студенты, которые тратили на социальные сети 10 минут в день, высказали меньше признаков депрессии.

Психологи предположили, что признаки депрессии появляются у тех, кто много времени проводит в социальных сетях в связи с тем, что они подсознательно сравнивают себя с теми, кто якобы живет лучше на страницах Instagram и Facebook.

Стоит отметить, что дискуссии о пользе и вреде социальных сетей продолжается с момента их широкого распространения в обществе. Однозначного ответа вредны или полезны социальные сети нет, так как многое зависит от цели их использования тем или иным человеком.