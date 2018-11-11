Москва, 11 ноября, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Примерно 70% менеджеров среднего звена сокращены в Сбербанке после внедрения системы с искусственным интеллектом. Об этом глава организации Герман Греф рассказал на международной конференции Sberbank Data Science Day в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Радикальному сокращению подвергаются работники, выполняющие очень простые операции. Это происходит благодаря внедрению интеллектуальной системы управления, пояснил он.

Греф отметил, больше всего страдает от этого среднее звено — на этом уровне под сокращение попали около 70% менеджеров. Большинство таких сотрудников проходят переобучение и остаются в Сбербанке.

В финансовой организации ценный навык — быстрое переключение с одной задачи на другую. Работники могут поменять специальность несколько раз за 4−5 лет.

Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в третьем квартале 2018 года штат Сбербанка сократился на 3 302 человек. С начала 2018 года под сокращение попали более 14 тыс. человек.

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